В Украине создали ударный дрон Backfire – "очень устойчив" к РЭБ, полсотни успешных миссий

Украинские разработчики создали ударный дрон Backfire, который "очень устойчив" к российским средствам радиоэлектронной борьбы: военные осуществили по меньшей мере 50 успешных миссий. Об этом сообщил министр цифровой трансформации и вице-премьер Михаил Федоров.

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"Backfire – ударный дрон от украинских разработчиков, вошедших в оборонный кластер Brave1. БпЛА залетает до 35 км в тыл врага и помогает поражать российскую артиллерию, логистические узлы, вражеские составы и командные пункты", – написал Федоров.

Он отметил, что благодаря GPS-антенне, которую "почти невозможно заглушить", дрон "очень устойчив" к враждебным средствам радиоэлектронной борьбы.

Также из-за "полной автономности беспилотника" оккупанты не могут вычислить его координаты и команды, которая обеспечивает операторов БпЛА, отмечает вице-премьер.

Федоров сообщил, что сейчас Backfire демонстрирует "хорошие результаты" на фронте: за последние два месяца украинские защитники провели по меньшей мере 50 успешных миссий.

Также разработчики дрона сотрудничают со сводным отрядом "Злі птахи" ВСУ, которые помогают совершенствовать БпЛА, пишет чиновник.

"Продолжаем увеличивать количество беспилотников на фронте. Если тоже есть разработки, которые помогут Силам обороны, подавайте заявку через платформу Brave1", – подытожил Федоров.

В августе компания SkyLab сообщила о новой модификации БПЛА под названием Shoolika mk6: основной особенностью этого дрона является его устойчивость к РЭБ врагу.

Федоров сообщил, что Украина выпускает в месяц десятки тысяч дронов "некоторых категорий".

В Минобороны заявили, что дрон "Великий Бандерик" украинского производства начали успешно применять на фронте.

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