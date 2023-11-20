UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Украине создали ударный дрон Backfire – "очень устойчив" к РЭБ, полсотни успешных миссий

Цей матеріал також доступний українською
20.11.2023, 18:30
В Украине создали ударный дрон Backfire –
Дрон Backfire (Фото: Михаил Федоров)

Украинские разработчики создали ударный дрон Backfire, который "очень устойчив" к российским средствам радиоэлектронной борьбы: военные осуществили по меньшей мере 50 успешных миссий. Об этом сообщил министр цифровой трансформации и вице-премьер Михаил Федоров.

"Backfire – ударный дрон от украинских разработчиков, вошедших в оборонный кластер Brave1. БпЛА залетает до 35 км в тыл врага и помогает поражать российскую артиллерию, логистические узлы, вражеские составы и командные пункты", – написал Федоров.

Он отметил, что благодаря GPS-антенне, которую "почти невозможно заглушить", дрон "очень устойчив" к враждебным средствам радиоэлектронной борьбы.

Также из-за "полной автономности беспилотника" оккупанты не могут вычислить его координаты и команды, которая обеспечивает операторов БпЛА, отмечает вице-премьер.

Федоров сообщил, что сейчас Backfire демонстрирует "хорошие результаты" на фронте: за последние два месяца украинские защитники провели по меньшей мере 50 успешных миссий.

Также разработчики дрона сотрудничают со сводным отрядом "Злі птахи" ВСУ, которые помогают совершенствовать БпЛА, пишет чиновник.

"Продолжаем увеличивать количество беспилотников на фронте. Если тоже есть разработки, которые помогут Силам обороны, подавайте заявку через платформу Brave1", – подытожил Федоров.

  • В августе компания SkyLab сообщила о новой модификации БПЛА под названием Shoolika mk6: основной особенностью этого дрона является его устойчивость к РЭБ врагу.
  • Федоров сообщил, что Украина выпускает в месяц десятки тысяч дронов "некоторых категорий".
  • В Минобороны заявили, что дрон "Великий Бандерик" украинского производства начали успешно применять на фронте.

Читайте также: "Мы не можем засыпать фронт "Мавиками". Как Украине победить в войне дронов

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнадронрэбМихаил ФедоровBackfire

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 