RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Іран показав реактивний "шахед" – фото, відео

Этот материал также доступен на русском
20.11.2023, 21:58
Іран показав реактивний
Shahed-136 (скриншот)

Університет аерокосмічних наук та технологій "Ашура" в Ірані оголосив про випуск нового безпілотника Shahed-238. Відео опублікували іранські медіа.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Презентація розробок відбулася під час візиту верховного лідера країни аятоли Хаменеї до університету у Тегерані, де йому презентували останні досягнення аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції.

На виставці було показано реактивну модифікацію Shahed-136 – Shahed-238. Вона була представлена у трьох версіях з різними системами наведення.

Фото: Iran Observer

Видання Мілітарний зазначило, що крім класичного варіанту з автономною системою наведення по інерціальній системі та сигналам GPS також представили модифікації з інфрачервоною/оптичною та, ймовірно, радіолокаційною системами наведення.

Версія з інфрачервоною/оптичною системою наведення може застосовуватися для ураження теплоконтрастних цілей, зокрема важливої військової техніки в тилу, йдеться у матеріалі.

  • 22 вересня 2023 року на параді в Тегерані було показано нову військову техніку, зокрема "безпілотник з найбільшим у світі радіусом дії", а також балістичні та гіперзвукові ракети.
  • 27 вересня санкційний підрозділ Міністерства фінансів США оголосив про запровадження санкцій проти п'яти компаній та двох фізичних осіб, які причетні до виробництва безпілотників Shahed-136.
  • 14 листопада повідомлялося, що Росія продовжує зводити завод із виробництва іранських дронів Shahed, проте західні країни не наклали санкцій на власника підприємства.

Читайте також: В Україні створили ударний дрон Backfire – "дуже стійкий" до РЕБ, півсотні успішних місій

Уляна Кричковська
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
ІранзброябезпілотникShahed-136шахедShahed-238Аятол Хаменеї

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 