Іран показав реактивний "шахед" – фото, відео

Університет аерокосмічних наук та технологій "Ашура" в Ірані оголосив про випуск нового безпілотника Shahed-238. Відео опублікували іранські медіа.

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Презентація розробок відбулася під час візиту верховного лідера країни аятоли Хаменеї до університету у Тегерані, де йому презентували останні досягнення аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції.

На виставці було показано реактивну модифікацію Shahed-136 – Shahed-238. Вона була представлена у трьох версіях з різними системами наведення.

Видання Мілітарний зазначило, що крім класичного варіанту з автономною системою наведення по інерціальній системі та сигналам GPS також представили модифікації з інфрачервоною/оптичною та, ймовірно, радіолокаційною системами наведення.

Версія з інфрачервоною/оптичною системою наведення може застосовуватися для ураження теплоконтрастних цілей, зокрема важливої військової техніки в тилу, йдеться у матеріалі.

22 вересня 2023 року на параді в Тегерані було показано нову військову техніку, зокрема "безпілотник з найбільшим у світі радіусом дії", а також балістичні та гіперзвукові ракети.

27 вересня санкційний підрозділ Міністерства фінансів США оголосив про запровадження санкцій проти п'яти компаній та двох фізичних осіб, які причетні до виробництва безпілотників Shahed-136.

14 листопада повідомлялося, що Росія продовжує зводити завод із виробництва іранських дронів Shahed, проте західні країни не наклали санкцій на власника підприємства.

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