Иран заплатил России за 50 истребителей Су-35, но Москва уже два года не передает их – СМИ

Иран заказал у России 50 истребителей Су-35 и должен был получить их до конца 2023 года, однако Москва до сих пор не передала ни одного. Об этом сообщают аналитики из Bourse & Bazaar Foundation.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Командующий ВВС Ирана бригадный генерал Хамид Вахеди заявил, что иранская армия ждет российских истребителей, однако не знает, когда они будут доставлены.

"Что касается закупки истребителей Су-35 из России, они нам нужны, но мы не знаем, когда они поступят в нашу эскадрилью. Это связано с решением высокопоставленных чиновников Ирана", – сказал он.

По словам неназванного иранского дипломата, знакомого с ситуацией, Иран оплатил истребители еще во время второго президентского срока Хасана Рухани (повторно был избран в 2017 году. – Ред.).

Он рассказал, что при оплате Россия обещала поставить Су-35 в 2023 году. Однако "уже почти никто не ожидает, что поставки будут осуществлены в текущем году".

Иранские официальные лица "ошеломлены невыполнением Россией своих обязательств и сомневаются, что поставки могут быть вообще выполнены", добавляет собеседник издания.

СПРАВКА. Су-35 – многоцелевой российский истребитель четвертого поколения, разработанный в 2008 году. Су-35 является одним из основных истребителей Военно-космических сил России, а также своего рода переходным звеном между истребителями Су-27 и Су-57. Серийный истребитель для ВКС РФ носит название Су-35С.

22 мая Силы обороны сбили российский Су-35 в небе над Херсонской областью.

Читайте также: ВСУ об авиации РФ против наступления на юге: Активно бьют Су-35 и Ка-52. У нас хорошая ПВО

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.