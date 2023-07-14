Іран заплатив Росії за 50 винищувачів Су-35, але Москва вже два роки не передає їх – ЗМІ
Іран замовив у Росії 50 винищувачів Су-35 і мав отримати їх до кінця 2023 року, проте Москва досі не передала жодного. Про це повідомляють аналітики з Bourse & Bazaar Foundation.
Командувач ВПС Ірану бригадний генерал Хамід Вахеді заявив, що іранська армія чекає на російські винищувачі, однак не знає, коли їх буде доставлено.
"Що стосується закупівлі винищувачів Су-35 з Росії, вони нам потрібні, але ми не знаємо, коли вони надійдуть у нашу ескадрилью. Це пов'язано з рішенням високопоставлених чиновників Ірану", – сказав він.
За словами неназваного іранського дипломата, знайомого з ситуацією, Іран оплатив винищувачі ще під час другого президентського терміну Хассана Рухані (був вдруге обраний у 2017 році. – Ред.).
Він розповів, що під час оплати Росія обіцяла поставити Су-35 у 2023 році. Однак "уже майже ніхто не очікує, що постачання будуть здійснені цього року".
Іранські офіційні особи "збентежені невиконанням Росією своїх зобов'язань і сумніваються, що постачання можуть бути взагалі виконані", додає співрозмовник видання.
- 22 травня Сили оборони збили російський Су-35 в небі над Херсонщиною.
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