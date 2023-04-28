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Испания заставила посольство РФ удалить лживое видео о якобы испанских войсках в Украине

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2023, 17:06
Испания заставила посольство РФ удалить лживое видео о якобы испанских войсках в Украине - Фото
Маргарита Роблес (фото - ЕРА)

Министерство иностранных дел Испании вызвало российского посла из-за опубликованного в аккаунтах посольства в социальных сетях видео, которое убеждало, что в Украине якобы воюют испанские войска. Об этом сообщает The Guardian.

Испанские СМИ утверждают, что видео, которое сейчас удалено, показывало якобы испанских солдат на поле боя на фоне заявления министра обороны Испании Маргариты Роблес о том, что испанские войска никогда не будут воевать в Украине.

МИД Испании обратился в посольство РФ с требованием "немедленно" удалить видео и вызвал российского посла в Мадриде, "чтобы выразить протест против нападок на правительство в социальных сетях" и "решительное неприятие такого типа публикаций".

Роблес повторила в пятницу, что "в Украине нет абсолютно никаких войск НАТО, никаких испанских солдат, принадлежащих к вооруженным силам Испании или вооруженным силам любой страны НАТО, ни одного".

Она обвинила Россию в "использовании всех методов, включая дезинформацию, чтобы подорвать дружбу народов, являющихся частью Европейского Союза и НАТО".

  • Согласно документу из числа выложенных в сеть секретных данных Пентагона, информация о возможном новом наступлении на Киев с территории Беларуси в феврале этого года распространялась по России в рамках "оперативной маскировки".

Читайте также: Российских войск в Беларуси станет меньше: половину бросят воевать на восток Украины – ГНСУ

Вадим Ребрина
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Маргарита Роблес Россия испания дезинформация
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