Испания заставила посольство РФ удалить лживое видео о якобы испанских войсках в Украине

Министерство иностранных дел Испании вызвало российского посла из-за опубликованного в аккаунтах посольства в социальных сетях видео, которое убеждало, что в Украине якобы воюют испанские войска. Об этом сообщает The Guardian.

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Испанские СМИ утверждают, что видео, которое сейчас удалено, показывало якобы испанских солдат на поле боя на фоне заявления министра обороны Испании Маргариты Роблес о том, что испанские войска никогда не будут воевать в Украине.

МИД Испании обратился в посольство РФ с требованием "немедленно" удалить видео и вызвал российского посла в Мадриде, "чтобы выразить протест против нападок на правительство в социальных сетях" и "решительное неприятие такого типа публикаций".

Роблес повторила в пятницу, что "в Украине нет абсолютно никаких войск НАТО, никаких испанских солдат, принадлежащих к вооруженным силам Испании или вооруженным силам любой страны НАТО, ни одного".

Она обвинила Россию в "использовании всех методов, включая дезинформацию, чтобы подорвать дружбу народов, являющихся частью Европейского Союза и НАТО".

Согласно документу из числа выложенных в сеть секретных данных Пентагона, информация о возможном новом наступлении на Киев с территории Беларуси в феврале этого года распространялась по России в рамках "оперативной маскировки".

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Вадим Ребрина

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