Утечка из Пентагона. РФ распространяла дезинформацию о новом наступлении на Киев – РС

Согласно документу из числа выложенных в сеть секретных данных Пентагона, информация о возможном новом наступлении на Киев с территории Беларуси в феврале этого года распространялась Россией в рамках "оперативной маскировки". Об этом сообщает Радио Свобода, которое ознакомилось с документом.

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В феврале 2023 года Главное оперативное управление (ГОУ) Генштаба ВС РФ отчиталось об "успешных усилиях по оперативной маскировке", призванных убедить украинскую разведку в возможности нового наступления на Украину с территории Беларуси.

В документе говорится, что операция проходила с 3 по 10 февраля. Руководители ГОУ, по данным Пентагона, заявили, что "успешно убедили украинские разведывательные службы в возможности совместного российско-беларуского наступления с беларуской территории".

В качестве доказательства успеха операции российские военные привели некий отчет Службы внешней разведки РФ о реакции Украины на сообщения о совместных летно-тактических учениях авиационных подразделений России и Беларуси, о переброске в Беларусь из РФ оперативно-тактических комплексов "Искандер-М", а также о смещении фокуса российско-беларуских учений с "оборонительного" на "наступательный".

Как говорится в документе Министерства обороны США, ГОУ Генштаба российской армии рекомендовало продолжить операцию по дезинформации украинского командования о вероятности наступления с территории Беларуси, разбив ее на две фазы. Первая фаза должна была продолжаться до 6 марта, вторая с 6 по 11 марта. Планы обеих фаз предполагалось послать на утверждение в Генштаб ВС Беларуси.

В конце октября 2022 года в Генштабе ВСУ заявляли о том, что угроза возобновления вооруженными силами РФ наступления на северном фронте растет, но на этот раз направление наступления может быть изменено.

В Генштабе заявили, что при отсутствии успеха у оккупантов на южном и восточном направлениях они могут предпринять еще одну попытку захватить Киев.

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Вадим Ребрина

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