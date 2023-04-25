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Утечка из Пентагона. РФ распространяла дезинформацию о новом наступлении на Киев – РС

Цей матеріал також доступний українською
25.04.2023, 14:36
Утечка из Пентагона. РФ распространяла дезинформацию о новом наступлении на Киев – РС - Фото
Сергей Шойгу (фото - ЕРА)

Согласно документу из числа выложенных в сеть секретных данных Пентагона, информация о возможном новом наступлении на Киев с территории Беларуси в феврале этого года распространялась Россией в рамках "оперативной маскировки". Об этом сообщает Радио Свобода, которое ознакомилось с документом.

В феврале 2023 года Главное оперативное управление (ГОУ) Генштаба ВС РФ отчиталось об "успешных усилиях по оперативной маскировке", призванных убедить украинскую разведку в возможности нового наступления на Украину с территории Беларуси.

В документе говорится, что операция проходила с 3 по 10 февраля. Руководители ГОУ, по данным Пентагона, заявили, что "успешно убедили украинские разведывательные службы в возможности совместного российско-беларуского наступления с беларуской территории".

В качестве доказательства успеха операции российские военные привели некий отчет Службы внешней разведки РФ о реакции Украины на сообщения о совместных летно-тактических учениях авиационных подразделений России и Беларуси, о переброске в Беларусь из РФ оперативно-тактических комплексов "Искандер-М", а также о смещении фокуса российско-беларуских учений с "оборонительного" на "наступательный".

Как говорится в документе Министерства обороны США, ГОУ Генштаба российской армии рекомендовало продолжить операцию по дезинформации украинского командования о вероятности наступления с территории Беларуси, разбив ее на две фазы. Первая фаза должна была продолжаться до 6 марта, вторая с 6 по 11 марта. Планы обеих фаз предполагалось послать на утверждение в Генштаб ВС Беларуси.

  • В конце октября 2022 года в Генштабе ВСУ заявляли о том, что угроза возобновления вооруженными силами РФ наступления на северном фронте растет, но на этот раз направление наступления может быть изменено.
  • В Генштабе заявили, что при отсутствии успеха у оккупантов на южном и восточном направлениях они могут предпринять еще одну попытку захватить Киев.

Читайте также: Российских войск в Беларуси поубавится: половину бросят воевать на восток Украины – ГПСУ

Вадим Ребрина
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пентагон киев беларусь разведка
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