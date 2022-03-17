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"Используют их против нас". Маляр призвала украинцев не доверять "противникам войны" в РФ

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2022, 07:15
Анна Маляр (Фото - Facebook Маляр)

Россия использует против Украины не только военное вооружение, но и информационное. Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр и призвала не доверять российской "оппозиции" и "противникам войны", так как РФ может использовать их против украинцев, чтобы разрушить единство в стране.

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"Они ищут пути и способы информационного воздействия на наше сознание, для чего используют наши с вами слабые места. Мы эмоциональны и сострадательны, чувствительны к тем, кто нам сочувствует – на этот информационный крючок нас легко поймать", – заявила Маляр.

Она отметила, что в украинском инфопространстве российскую оппозицию и российских противников войны РФ использует для раскола единства украинцев.

"Чем больше доверия у нас будет к их оппозиции и противникам войны, тем больше РФ их использует против нас. И в очень важный момент, когда нам нужно будет занимать единую жесткую позицию против РФ, окажется, что часть нашего общества не сможет этого сделать, потому что у РФ есть и сознательные люди, против войны. Вот это, собственно, и есть цель российских информационных спецопераций во время войны – разделить нас по разным мировоззренческим позициям", – заявила замминистра.

Маляр призвала к тому, чтобы в украинском информационном пространстве во время войны не было российских экспертов, политиков, бывших политиков, оппозиционеров, бизнесменов, "искренне сочувствующих", так как, по ее словам, всех их РФ использует против украинцев – либо прямо, либо "втемную".

"Не читайте их посты, статьи и не обсуждайте их, не надо их ни в чем убеждать или благодарить за поддержку – они все информационное оружие своей страны (независимо от того, знают ли они об этом или нет). Оставьте их информационное поле нашим профессионалам. Наши информационные войска, поверьте, очень сильны", – добавила замминистра.

  • 14 марта в прямом эфире программы Время на российском пропагандистском Первом канале в студию ворвалась бывший редактор Марина Овсянникова с призывами не верить российской пропаганде и остановить войну против Украины. Она также записала видеообращение, в котором заявила, что в происходящем в Украине якобы виноват только один человек – Путин, и повторяла российский нарратив о "братских народах", надеясь на "примирение".
Оксана Житнюк
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война пропаганда оппозиция Анна Маляр
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