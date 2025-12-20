Источник в разведке намекнул на подрыв газопровода в России – фото
19 декабря в Волгоградской области России вышел из строя магистральный газопровод "Центральная Азия – Центр". Россияне в очередной раз заявили о якобы просадке грунта, но собеседник LIGA.net в военной разведке предоставил фото с закрепленным на трубе устройством, похожим на взрывное средство.
"По традиционной для рф версии, многокилометровая советская труба, по которой годами транспортировали газ из Туркменистана, Узбекистана и Казахстана, не выдержала силы земного притяжения. Особенно – неподалеку от населенного пункта Романовка Ольховского района Волгоградской области. Настоящую причину внезапного геологического инцидента можно увидеть на эксклюзивных фото, полученных нашими спецкорреспондентами", – сказал собеседник.
По его данным, через несколько часов после инцидента к месту аварии массово стянули автомобили экстренных и специальных служб.
