Источник в разведке намекнул на подрыв газопровода в России – фото

Иллюстративное фото: ГУР

19 декабря в Волгоградской области России вышел из строя магистральный газопровод "Центральная Азия – Центр". Россияне в очередной раз заявили о якобы просадке грунта, но собеседник LIGA.net в военной разведке предоставил фото с закрепленным на трубе устройством, похожим на взрывное средство.

"По традиционной для рф версии, многокилометровая советская труба, по которой годами транспортировали газ из Туркменистана, Узбекистана и Казахстана, не выдержала силы земного притяжения. Особенно – неподалеку от населенного пункта Романовка Ольховского района Волгоградской области. Настоящую причину внезапного геологического инцидента можно увидеть на эксклюзивных фото, полученных нашими спецкорреспондентами", – сказал собеседник.

Фото: собеседник LIGA.net в ГУР

Фото: собеседник LIGA.net в ГУР

По его данным, через несколько часов после инцидента к месту аварии массово стянули автомобили экстренных и специальных служб.

Новость дополняется...