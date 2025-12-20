Джерело у розвідці натякнуло на підрив магістрального газопроводу у Росії – фото

Співрозмовник LIGA.net у ГУР надав світлини газогону "Центральна Азія – Центр" з пристроями, схожими на вибухівку

Ілюстративне фото: ГУР

19 грудня у Волгоградській області Росії вийшов з ладу магістральний газопровід "Центральна Азія – Центр". Росіяни вчергове заявили про нібито просідання ґрунту, але співрозмовник LIGA.net у Головному управлінні розвідки надав фото з закріпленими на трубі пристроями, схожими на вибухові засоби.

"За традиційною для РФ версією, багатокілометрова радянська труба, якою роками транспортували газ із Туркменістану, Узбекистану й Казахстану, не витримала сили земного тяжіння. Особливо – неподалік населеного пункту Романівка Ольховського району Волгоградської області. Справжню причину раптового геологічного інциденту можна побачити на ексклюзивних фото, отриманих нашими спецкореспондентами", – сказав співбесідник.

Фото: співрозмовник LIGA.net у ГУР

Фото: співрозмовник LIGA.net у ГУР

Фото: співрозмовник LIGA.net у ГУР

За його даними, за декілька годин після інциденту до місця аварії масово стягнули автомобілі екстрених і спеціальних служб.

"Газогін "Центральна Азія – Центр" – це ключовий елемент системи, через яку Росія роками імпортувала до 12 млрд кубометрів газу на рік. Після 2022 року Москва, попри гучні заяви про "енергетичну незалежність", використовувала цю трубу в реверсних схемах і навіть закуповувала газ у Казахстану й Узбекистану для латання локальних дефіцитів", – наголосив співрозмовець LIGA.net.

За його даними, наразі транспортування газу через цей маршрут було зупинено на невизначений термін.

Він також натякнув на продовження таких "геологічних процесів", особливо "поблизу об’єктів, що фінансують війну проти України".

Відстань від вищезгаданої Романівки до лінії фронту – понад 500 кілометрів по прямій: