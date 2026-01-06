Георгий Тихий (Фото: МИД)

Один из российских собеседников агентства Reuters на фоне операции США в Венесуэле заявил, что у России тоже якобы есть "сфера влияния". Эти слова раскритиковал спикер украинской дипломатии Георгий Тихий, напомнив о "мятеже" главаря боевиков Вагнера Евгения Пригожина в 2023-м.

"Россия потеряла союзника в Латинской Америке. Но если это пример доктрины Монро Трампа в действии, как это кажется, то Россия также имеет свою сферу влияния", – сказал анонимный высокопоставленный российский собеседник Reuters.

Доктрина американского президента 19 века Джеймса Монро, на которую ссылается собеседник медиа, провозглашала западное полушарие зоной влияния Вашингтона.

В ответ спикер Министерства иностранных дел Тихий заявил, что "российские "источники" рассыпаются пустыми разговорами о "зонах влияния".

"Интересно, где были границы их зоны влияния, когда банда Пригожина двинулась на Москву, заставив их дрожать от страха. Возможно, она ограничивалась чемоданом для экскрементов [диктатора] Путина. И до сих пор ограничивается", – написал он.