Джерело Reuters заявило про "сферу впливу" Росії після операції США в Венесуелі. У Києві відповіли

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

Один із російських співрозмовників агенції Reuters на тлі операції США у Венесуелі заявив, що у Москви теж нібито є "сфера впливу". Ці слова розкритикував речник української дипломатії Георгій Тихий, нагадавши про "заколот" ватажка бойовиків Вагнера Євгена Пригожина у 2023-му.

"Росія втратила союзника в Латинській Америці. Але якщо це приклад доктрини Монро Трампа в дії, як це здається, то Росія також має свою сферу впливу", – сказав анонімний високопоставлений російський співрозмовник Reuters.

Доктрина американського президента 19 століття Джеймса Монро, на яку посилається співбесідник медіа, проголошувала західну півкулю зоною впливу Вашингтона.

У відповідь речник Міністерства закордонних справ Тихий заявив, що "російські "джерела" розсипаються порожніми балачками про "зони впливу".

"Цікаво, де були кордони їхньої зони впливу, коли банда Пригожина рушила на Москву, змусивши їх тремтіти від страху. Можливо, вона обмежувалася валізою для екскрементів [диктатора] Путіна. І досі обмежується", – написав він.