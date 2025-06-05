Историк Грицак рассказал об опасности для Зеленского: Может сработать эффект Горбачева

Ярослав Грицак (Скриншот из видео LIGA.net)

Историк Ярослав Грицак опасается, что на президенте Владимире Зеленском может сработать "эффект" последнего главы Советского Союза Михаила Горбачева – когда политика обожают на мировой арене, но в самой стране происходит катастрофа. Об этом ученый рассказал в интервью для YouTube-канала LIGA.net.

"Знаете, я человек постарше, намного старше вас [ведущих], и я помню времена Горбачева. И это такой "эффект Горбачева". Он был страшно популярен за рубежом и терял свою популярность в стране. И он потерял власть [...] Горбачеву аплодировали везде, где бы он ни появлялся. Знаете, он был почти поп-звездой, рок-звездой. И это была катастрофа внутри страны", – рассказал историк.

Грицак опасается, что Зеленский может иметь такой же "эффект Горбачева".

"Парнишка из Кривого Рога, который стал сейчас одним из самых узнаваемых, наиболее влиятельных из тех [мировых] политиков – это не что угодно, знаете, это в учебники истории войдет и все такое", – рассказал он.

Но в то же время историк задал вопрос: является ли Зеленский таким человеком, который, с одной стороны, может обеспечить мир в Украине, а с другой – сделать соответствующие реформы: "Здесь я уже сомневаюсь".

Грицак считает, что максимальная роль, которую исполнил президент, – это то, что он "доуправлял Украиной до того состояния, что она не сдалась, выстояла".

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