Історик Грицак розповів про небезпеку для Зеленського: Може спрацювати ефект Горбачова

Ярослав Грицак (Скриншот з відео LIGA.net)

Історик Ярослав Грицак побоюється, що на президенті Володимирі Зеленському може спрацювати "ефект" останнього глави Радянського Союзу Михайла Горбачова – коли політика обожнюють на світовій арені, але в самій країні відбувається катастрофа. Про це науковець розповів в інтерв'ю для YouTube-каналу LIGA.net.

"Знаєте, я людина старша, набагато старша від вас [ведучих], і я пам'ятаю часи Горбачова. І це такий "ефект Горбачова". Він був страшенно популярний за кордоном і втрачав свою популярність в країні. І він втратив владу [...] Горбачову аплодували всюди, хай би де він з'являвся. Знаєте, він був майже попзіркою, рок-зіркою. І це була катастрофа всередині країни", – розповів історик.

Грицак побоюється, що Зеленський може мати такий самий "ефект Горбачова".

"Хлопчина з Кривого Рогу, який став зараз одним з найбільш впізнаваних, найбільш впливових з тих [cвітових] політиків – це не будь-що, знаєте, це в підручники історії увійде і таке все інше", – розповів він.

Але водночас історик поставив запитання: чи є Зеленський такою людиною, яка, з одного боку, може забезпечити мир в Україні, а з іншого – зробити відповідні реформи: "Отут я вже сумніваюся".

Грицак вважає, що максимальна роль, яку виконав президент, – це те, що він "докерував Україною до того стану, що вона не здалась, встояла".

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