Истребители США перехватили два российских бомбардировщика Ту-95 в районе Аляски

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) на Аляске обнаружило, отследило, точно идентифицировало и перехватило два российских самолета, которые вошли и действовали в зоне опознавания ПВО Аляски (Alaska Air Defense Identification Zone, ADIZ). Об этом сообщает NORAD, уточнив, что инцидент произошел 17 апреля.

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Как отмечается, российские самолеты, это были бомбардировщики Ту-95, оставались в международном воздушном пространстве и не заходили в суверенное воздушное пространство США или Канады.

"Такая активность России в североамериканской ADIZ происходит регулярно и не рассматривается как угроза или провокация", – уточнили в NORAD.

Российские Ту-95 были перехвачены истребителями F-16, F-22, KC-135 Stratotankers и E-3 AWACS.

15 марта британские военно-воздушные силы вместе с немецкими перехватили российский самолет, летевший вблизи воздушного пространства Эстонии.

Наталія Медведєва

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