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ISW: Крайне маловероятно, что РФ сможет захватить Киев. Атака из Беларуси – не неизбежна

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2022, 06:55
ISW: Крайне маловероятно, что РФ сможет захватить Киев. Атака из Беларуси – не неизбежна - Фото
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото: Генштаб ВСУ)

Новое нападение России из Беларуси не является неизбежным. Крайне маловероятно, что РФ добьется успеха, если снова попытается захватить Киев. Об этом говорится в выводах Института по изучению войны (ISW).

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По мнению аналитиков, Россия может создавать условия для нового наступления на Украину и, возможно, на Киев. Однако успех такого наступления – маловероятен, а атака из Беларуси не является неизбежной.

"Крайне маловероятно, что российские войска смогут взять Киев, даже если они снова атакуют из Беларуси. Крайне маловероятно, что российские войска будут более успешными в нападении на север Украины зимой 2023 года, чем в феврале 2022 года", – пишут в ISW.

Там отметили, что элитный статус 1 гвардейской танковой армии РФ – под сомнением после тяжелых потерь под Харьковом, Сумами и на востоке Киевской области.

Также отмечается, что россияне не сумели закрепить свои успехи, потеряли более 70 000 кв. км после отхода от Киева, не завоевали господство в воздухе, в значительной степени исчерпали запасы высокоточного оружия и продвигаются лишь на 100-200 м в день в районе Бахмута, где прикладывают основные усилия.

Читайте также: Новая атака России на Киев, три задачи ВСУ и оружие Запада. Интервью Залужного – за минуту

Марко Сировой
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война киев беларусь армия рф войска россии isw
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