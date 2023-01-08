ISW назвал странными разговоры об окружении Бахмута: до этого еще далеко

Российские войска имеют определенные успехи в Соледаре на Бахмутском направлении, но они не гарантируют им полного окружения Бахмута – главной на сегодняшний день цели для россиян. Об этом говорится в ежедневном строительстве вашингтонского Института изучения войны (ISW).

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Его эксперты указывают, что украинские войска, скорее всего, удерживают северо-западную часть Соледара. 7 января спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что российские оккупанты не контролируют Соледар, там идут тяжелые бои.

ISW предполагает, что Россия попытается перерезать наземные линии обеспечения Бахмута, установив контроль над участками дорог T0513 Северск – Бахмут и E-40 Славянск – Бахмут.

Но до них российским войскам нужно пройти еще не менее 7 км и 13 км от той точки в Соледаре, где они находятся сейчас.

Учитывая, что последние темпы продвижения россиян в этом районе составляли максимум несколько сотен метров в сутки, в ISW сомневаются в их способности перейти к окружению Бахмута в ближайшее время.

"Более того, даже если россияне перережут трассу Е-40, у украинских сил останется доступ к линиям обеспечения, что делает всю дискуссию об окружении на этом этапе странной", – говорится в сводке.

Читайте также: Как выглядит Бахмут после пяти месяцев интенсивных сражений: спутниковые снимки до и после

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.