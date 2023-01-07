Соледар не был захвачен РФ, идут тяжелые бои, оккупанты несут максимальные потери — ВСУ
Российские оккупанты не контролируют Соледар на Бахмутском направлении, там идут тяжелые бои, противник несет максимальные потери. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.
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По его словам, в городе идут тяжелые и кровопролитные бои — только за сегодняшний день было 76 обстрелов и 10 боевых столкновений.
Он отметил, что украинские воины и командование делают все, чтобы нанести россиянам максимальные потери в личном составе и технике, а также выровнять тактическое положение.
"Делаем все, чтобы сберечь свои силы. Соледар не находится под контролем РФ. Тактика у них не изменилась — массированные атаки пехотой, которая наступает беспрерывно, шаг за шагом у них выходили небольшие продвижения", — сказал Череватый.
Спикер ВСУ заявил, что Бахмут также остается под контролем украинских воинов, однако интенсивность боев не снизилась.
- В Бахмуте идут ожесточенные бои, но Вооруженные Силы Украины отбивают атаки россиян и наносят им "максимальные" потери в личном составе.
- Кремлевский олигарх Евгений Пригожин признал, что подконтрольные ему террористы из ЧВК Вагнера не могут прорвать украинскую оборонув Бахмуте и, скорее всего, попытается обвинить в своих неудачах Минобороны или военную промышленность РФ.
- Сейчас нельзя утверждать о провале наступления россиян в районе Бахмута Донецкой области – количество обстрелов и штурмов армии РФ не уменьшилось, сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.
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