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Соледар не был захвачен РФ, идут тяжелые бои, оккупанты несут максимальные потери — ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
07.01.2023, 14:06
Соледар не был захвачен РФ, идут тяжелые бои, оккупанты несут максимальные потери — ВСУ - Фото
Боец ВСУ в Соледаре (Фото: 93-я ОМБр)

Российские оккупанты не контролируют Соледар на Бахмутском направлении, там идут тяжелые бои, противник несет максимальные потери. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

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По его словам, в городе идут тяжелые и кровопролитные бои — только за сегодняшний день было 76 обстрелов и 10 боевых столкновений.

Он отметил, что украинские воины и командование делают все, чтобы нанести россиянам максимальные потери в личном составе и технике, а также выровнять тактическое положение.

"Делаем все, чтобы сберечь свои силы. Соледар не находится под контролем РФ. Тактика у них не изменилась — массированные атаки пехотой, которая наступает беспрерывно, шаг за шагом у них выходили небольшие продвижения", — сказал Череватый. 

Спикер ВСУ заявил, что Бахмут также остается под контролем украинских воинов, однако интенсивность боев не снизилась. 

Читайте также: Минобороны о "замедлении" боев за Бахмут: У РФ есть ресурсы, на Донбассе много наемников

Дмитро Гриниченко
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Донецкая область война бахмут Соледар Сергей Череватый
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