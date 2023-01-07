Соледар не был захвачен РФ, идут тяжелые бои, оккупанты несут максимальные потери — ВСУ

Российские оккупанты не контролируют Соледар на Бахмутском направлении, там идут тяжелые бои, противник несет максимальные потери. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

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По его словам, в городе идут тяжелые и кровопролитные бои — только за сегодняшний день было 76 обстрелов и 10 боевых столкновений.

Он отметил, что украинские воины и командование делают все, чтобы нанести россиянам максимальные потери в личном составе и технике, а также выровнять тактическое положение.

"Делаем все, чтобы сберечь свои силы. Соледар не находится под контролем РФ. Тактика у них не изменилась — массированные атаки пехотой, которая наступает беспрерывно, шаг за шагом у них выходили небольшие продвижения", — сказал Череватый.

Спикер ВСУ заявил, что Бахмут также остается под контролем украинских воинов, однако интенсивность боев не снизилась.

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Дмитро Гриниченко

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