Как выглядит Бахмут после пяти месяцев интенсивных боев: спутниковые снимки до и после
05.01.2023, 21:51
ВСУ под Бахмутом (Фото - ЕРА)
Компания Maxar Technologies, которая занимается сбором и публикацией спутниковых снимков, показала в Twitter, как выглядит Бахмут Донецкой области после пяти месяцев интенсивных боевых действий.
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На снимках видно, что зданиям и инфраструктуре нанесен значительный ущерб.
Спутниковое фото Бахмута до августа 2022 года (нажмите, чтобы увеличить):
После 4 января 2023 года (нажмите, чтобы увеличить):
- 3 января 2023 года в разведке Британии сделали прогноз, что вряд ли Россия достигнет значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели.
- 4 января генерал-полковник Сырский заявил, что ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, хотя враг все еще продолжает ползучее наступление на этом участке фронта.
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