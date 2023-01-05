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Как выглядит Бахмут после пяти месяцев интенсивных боев: спутниковые снимки до и после

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2023, 21:51
Как выглядит Бахмут после пяти месяцев интенсивных боев: спутниковые снимки до и после - Фото
ВСУ под Бахмутом (Фото - ЕРА)

Компания Maxar Technologies, которая занимается сбором и публикацией спутниковых снимков, показала в Twitter, как выглядит Бахмут Донецкой области после пяти месяцев интенсивных боевых действий.

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На снимках видно, что зданиям и инфраструктуре нанесен значительный ущерб.

Спутниковое фото Бахмута до августа 2022 года (нажмите, чтобы увеличить):

Как выглядит Бахмут после пяти месяцев интенсивных боев: спутниковые снимки до и после

После 4 января 2023 года (нажмите, чтобы увеличить):

Как выглядит Бахмут после пяти месяцев интенсивных боев: спутниковые снимки до и после

Читайте также: Буданов о Бахмуте: Бойцы показали мне сектор, где трупы свалены в кучу, прямо как в кино

Оксана Житнюк
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спутник война Донбасс бахмут
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