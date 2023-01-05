Как выглядит Бахмут после пяти месяцев интенсивных боев: спутниковые снимки до и после

Компания Maxar Technologies, которая занимается сбором и публикацией спутниковых снимков, показала в Twitter, как выглядит Бахмут Донецкой области после пяти месяцев интенсивных боевых действий.

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На снимках видно, что зданиям и инфраструктуре нанесен значительный ущерб.

Спутниковое фото Бахмута до августа 2022 года (нажмите, чтобы увеличить):

После 4 января 2023 года (нажмите, чтобы увеличить):

3 января 2023 года в разведке Британии сделали прогноз, что вряд ли Россия достигнет значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели.

4 января генерал-полковник Сырский заявил, что ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, хотя враг все еще продолжает ползучее наступление на этом участке фронта.

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Оксана Житнюк

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