Буданов о Бахмуте: Бойцы показали мне сектор, где трупы свалены в кучу, прямо как в кино

Российские оккупанты, которые месяцами интенсивно атакуют Бахмут, в буквально смысле заваливают там линию фронта трупами своих солдат. О впечатлениях после посещения этого фронтового города в Донецкой области рассказал ABC News глава военной разведки Кирилл Буданов.

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Канал пишет, что увиденное "потрясло его".

Начальник Главного управления разведки сказал интервьюеру, что "там настоящие поля мертвых тел".

"Бойцы показали мне сектор, где трупы свалены в кучу, прямо как в кино. Сотни трупов просто гниют в открытом поле. Местами они нагромождены поверх других тел, как импровизированные стены. Когда российские войска атакуют на этом поле, они используют эти тела для прикрытия как щит. Но это не работает", — рассказал он.

Карта: deepstatemap.live

Євген Пилипенко

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