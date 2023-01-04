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Буданов о Бахмуте: Бойцы показали мне сектор, где трупы свалены в кучу, прямо как в кино

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2023, 14:56
Буданов о Бахмуте: Бойцы показали мне сектор, где трупы свалены в кучу, прямо как в кино - Фото
Кирилл Буданов в Бахмуте (фото - ГУР МО)

Российские оккупанты, которые месяцами интенсивно атакуют Бахмут, в буквально смысле заваливают там линию фронта трупами своих солдат. О впечатлениях после посещения этого фронтового города в Донецкой области рассказал ABC News глава военной разведки Кирилл Буданов.

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Канал пишет, что увиденное "потрясло его".

Начальник Главного управления разведки сказал интервьюеру, что "там настоящие поля мертвых тел".

"Бойцы показали мне сектор, где трупы свалены в кучу, прямо как в кино. Сотни трупов просто гниют в открытом поле. Местами они нагромождены поверх других тел, как импровизированные стены. Когда российские войска атакуют на этом поле, они используют эти тела для прикрытия как щит. Но это не работает", — рассказал он.

Донбасс, ситуация на начало 2023-го (нажмите, чтобы увеличить карту)

Карта: deepstatemap.live

Євген Пилипенко
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война потери бахмут Кирилл Буданов
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