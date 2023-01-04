Буданов о Бахмуте: Бойцы показали мне сектор, где трупы свалены в кучу, прямо как в кино
Российские оккупанты, которые месяцами интенсивно атакуют Бахмут, в буквально смысле заваливают там линию фронта трупами своих солдат. О впечатлениях после посещения этого фронтового города в Донецкой области рассказал ABC News глава военной разведки Кирилл Буданов.
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Канал пишет, что увиденное "потрясло его".
Начальник Главного управления разведки сказал интервьюеру, что "там настоящие поля мертвых тел".
"Бойцы показали мне сектор, где трупы свалены в кучу, прямо как в кино. Сотни трупов просто гниют в открытом поле. Местами они нагромождены поверх других тел, как импровизированные стены. Когда российские войска атакуют на этом поле, они используют эти тела для прикрытия как щит. Но это не работает", — рассказал он.
Карта: deepstatemap.live
- 20 декабря 2022 года в Бахмуте побывал и президент Зеленский – он наградил бойцов.
- 3 января 2023 года в разведке Минобороны Великобритании сделали прогноз, что вряд ли Россия добьется значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели.
- 4 января генерал-полковник Сырский заявил, что ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, хотя враг все еще продолжает ползучее наступление на этом участке фронта.
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