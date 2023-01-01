ISW ожидает снижения темпов боевых действий у Бахмута из-за снарядного голода у россиян

Вашингтонский Институт изучения войны (ISW) прогнозирует, что снарядный голод заставит россиян уже скоро снизить темпы боевых действий в районе Бахмута. Об этом говорится в ежедневном отчете организации.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

ISW делает такой вывод, ссылаясь, в частности, на начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова. В эфире телемарафона 31 декабря он заявил, что на начальном этапе войны россияне могли себе позволить использование 60 000 снарядов в сутки, а сейчас этот показатель сократился до 19 000 – 20 000 в сутки.

Буданов считает, что к марту снарядный голод у россиян станет критическим.

24 декабря похожую оценку дало Министерство обороны Великобритании. Там заявили, что российским войскам не хватает артиллерийских снарядов для широкомасштабных наступательных действий.

ISW тоже предполагает, что снарядный голод не позволит российским войскам долго вести активные боевые действия в Бахмуте и повлияет на их способность наступать в других районах Украины.

"Украинские сообщения о том, что россияне уже исчерпали запасы боеприпасов в Беларуси, являются еще одним свидетельством того, что возобновление широкомасштабного российского наступления из Беларуси в ближайшие месяцы маловероятно", – добавили в ISW.

Первые сообщения о снарядном голоде у россиян появились в западных СМИ еще в июле 2022 года.

Буданов в интервью LIGA.net рассказал, что Россия столкнулась с проблемой нехватки снарядов и по всему миру ищет советские боеприпасы.

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.