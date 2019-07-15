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15.07.2019, 14:59

Иванющенко вернули в розыск

Иванющенко вернули в розыск - Фото
Юрий Иванющенко (скриншот)

Датой исчезновения экс-нардепа указано 15 декабря 2014 года

Бывшего депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко, соратника беглого экс-президента Виктора Януковича, вернули в базу разыскиваемых лиц Министерства внутренних дел. Его профиль на сайте МВД вновь доступен.

Экс-нардепа подозревают по следующим статьям Уголовного кодекса: ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 5 ст. 189 (вымогательство) и даже ч. 3 ст. 258 (теракт).

Ранее среди подозрений у него была также ст. 368-2 (незаконное обогащение), однако ее упразднил Конституционный суд.

Как пишет УП со ссылкой на Нацполицию, "теракт" в карточке - техническая ошибка, которую вскоре исправят. Ранее вместо ч. 3 чт. 258 у него была ч. 3 чт. 358 (использование заведомо поддельного документа).

Иванющенко, в СМИ известный под прозвищем "Юра Енакиевский", сбежал из Украины после победы Майдана и был объявлен в розыск по делу о рейдерстве в Одессе и хищении средств из госбюджета. В июне 2019-го Одесская прокуратура закрыла дело против него, не обнаружив состава уголовного правонарушения. Полиция сняла его с розыска 2 июля, однако 5 июля ГПУ отменила закрытие дела против Иванющенко.

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Теги: розыск, Юрий Иванющенко
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