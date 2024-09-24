Из Беларуси в Украину залетела неизвестная воздушная цель, объявляли тревогу
Днем 24 сентября воздушное пространство Украины нарушило нескоростной неизвестный объект со стороны Беларуси. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
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В 14:28 военные написали, что не скоростная воздушная цель пересекла государственную границу с Беларусью на границе Киевской и Житомирской областей, движется к югу.
Других деталей Воздушные силы не приводили.
В настоящее время воздушная тревога объявлена в Черниговской, Киевской и Житомирской и Сумской областях.
- 7 сентября представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщал, что в 2023 году Россия удерживала в Беларуси свои войска численностью до 12 000 человек, однако пока таких не фиксируется – остались разве что логистические подразделения РФ, которые не несут угрозы для Украины.
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