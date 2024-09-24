З Білорусі до України залетіла невідома повітряна ціль, оголошували тривогу

"Повітряна ціль (не швидкісна) на межі Київської та Житомирської областей, перетнула кордон з Білоруссю", – написали військові

Радар (Фото: Bezpeka.ua)

Вдень 24 вересня повітряний простір України порушив нешвидкісний невідомий об'єкт з боку Білорусі. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних Сил України.

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О 14:28 військові написали, що нешвидкісна повітряна ціль перетнула державний кордон з Білоруссю на межі Київської та Житомирської областей, рухається на південь.

Інших деталей Повітряні сили не наводили.

Наразі повітряну тривогу оголошено у Чернігівській, Київській, Житомирській та Сумській областях.

7 вересня речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомляв, що у 2023 році Росія утримувала у Білорусі свої війська чисельністю до 12 000 осіб, проте наразі таких не фіксується – залишилися хіба що логістичні підрозділи РФ, які не несуть загрози для України.

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