Из фракции БПП в Раде вышел народный депутат

Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Народный депутат Дмитрий Лубинец вышел из фракции Блока Петра Порошенко. Соответствующее заявление сегодня на очередном заседании парламента зачитала первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко. Заседание ВР транслировал телеканал 112 Украина.

Лубинец был избран в Верховную Раду 8-го созыва по одномандатному избирательному округу №60 в Донецкой области. После его выхода во фракции БПП осталось 128 депутатов.

6 июня из фракции БПП вышел народный депутат Олег Недава.

9 июня глава Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль написал заявление о выходе из состава партии пятого президента Петра Порошенко БПП Солидарность, которая после ребрендинга называется Европейская солидарность.

Ранее сегодня глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук сказала, что в ЦИК не могут сказать, что будут делать в случае признания неконституционным указа президента о роспуске Верховной Рады, пока не ознакомятся с текстом решения КС. Она отметила, что "КС не может остановить выборы своим решением, он просто может определить конституционность указа, ничего больше".