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06.06.2019, 14:22

Из фракции БПП ушел депутат, а в Батькивщину – пришел

Из фракции БПП ушел депутат, а в Батькивщину – пришел - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Из БПП ушел Олег Недава. В Батькивщину перешел Евгений Рыбчинский

Из фракции Блок Петра Порошенко (новое название партии - Европейская солидарность) вышел народный депутат Олег Недава. Об этом во время утреннего заседания парламента сообщила первый замглавы Верховной Рады Ирина Геращенко, передает Укринформ.

Она уточнила, что Недава подал в президиум соответствующее заявление.

Тем временем, нардеп Евгений Рыбчинский вошел во фракцию Батькищины. Об этом объявил спикер Андрей Парубий, передает корреспондент LIGA.net.

Ранее Рыбчинский был в депутатской группе Воля народа.

Как ранее сегодня сообщалось, парламент не уволил по президентским представлениям глав СБУ, МИД и Минобороны.

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Теги: верховная рада, БПП, Батькивщина, евгений рыбчинский, олег недава
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