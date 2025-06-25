Из Германии экстрадированы подозреваемые в сбыте в Украине фальшивых долларов

Фигуранты дела находятся под стражей без права внесения залога

Задержанный (Фото: Офис Генерального прокурора)

Из Германии в Украину экстрадированы двое иностранных граждан, которые подозреваются в создании канала поставки и сбыта поддельных долларов США. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, граждане Азербайджана и Грузии действовали в составе преступной группы, которая переправляла фальшивые купюры через временно оккупированный Крым в материковую часть Украины.

Продажа производилась через специально созданный Telegram-канал, а доставка – через почтовые отделения и лично. Стоимость фальшивых долларов составила 50–60% их номинала.

В августе 2021 года после очередного сбыта поддельной валюты подозреваемых разоблачили. Им доложено о подозрении в приобретении, хранении, перевозке и сбыте поддельной иностранной валюты.

Во избежание ответственности фигуранты дела скрылись за границу и были объявлены в международный розыск. После рассмотрения экстрадиционного запроса, немецкие органы передали подозреваемых украинским правоохранителям.

В настоящее время обоим избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Досудебное расследование продолжается.