З Німеччини екстрадовано підозрюваних у збуті в Україні фальшивих доларів

Фігуранти справи перебувають під вартою без права внесення застави

Затриманий (Фото: Офіс Генерального прокурора)

З Німеччини до України екстрадовано двох іноземних громадян, які підозрюються у створенні каналу постачання і збуту підроблених доларів США. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, громадяни Азербайджану та Грузії діяли у складі злочинної групи, яка переправляла фальшиві купюри через тимчасово окупований Крим до материкової частини України.

Продаж здійснювався через спеціально створений Telegram-канал, а доставлення – через поштові відділення та особисто. Вартість фальшивих доларів становила 50–60% від їх номіналу.

У серпні 2021 року після чергового збуту підробленої валюти підозрюваних викрили. Їм повідомлено про підозру у придбанні, зберіганні, перевезенні та збуту підробленої іноземної валюти.

З метою уникнення відповідальності фігуранти справи втекли за кордон і були оголошені в міжнародний розшук. Після розгляду екстрадиційного запиту німецькі органи передали підозрюваних українським правоохоронцям.

Наразі обом обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває.