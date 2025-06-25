З Німеччини екстрадовано підозрюваних у збуті в Україні фальшивих доларів
З Німеччини до України екстрадовано двох іноземних громадян, які підозрюються у створенні каналу постачання і збуту підроблених доларів США. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, громадяни Азербайджану та Грузії діяли у складі злочинної групи, яка переправляла фальшиві купюри через тимчасово окупований Крим до материкової частини України.
Продаж здійснювався через спеціально створений Telegram-канал, а доставлення – через поштові відділення та особисто. Вартість фальшивих доларів становила 50–60% від їх номіналу.
У серпні 2021 року після чергового збуту підробленої валюти підозрюваних викрили. Їм повідомлено про підозру у придбанні, зберіганні, перевезенні та збуту підробленої іноземної валюти.
З метою уникнення відповідальності фігуранти справи втекли за кордон і були оголошені в міжнародний розшук. Після розгляду екстрадиційного запиту німецькі органи передали підозрюваних українським правоохоронцям.
Наразі обом обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває.
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