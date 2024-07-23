Из Киева в Одессу увеличили количество рейсов интерсити: девять дополнительных дней
Количество рейсов интерсити Киев-Одесса увеличили до 19 из-за спроса пассажиров, сообщило государственное акционерное общество "Укрзалізниця".
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В сообщении называют нынешнюю ситуацию "пиковым сезоном перевозок".
УЗ пишет: две недели назад компания запустила интерсити №761/762 по маршруту Киев-Одесса, однако за это время видит устойчивый спрос пассажиров на это направление, и потому решила сделать дополнительные рейсы в Одессу.
Теперь интерсити из столицы в Одессу будет курсировать дополнительно 24 и 30 июля, а еще 1, 7, 13, 15, 21, 27 и 29 августа.
Анонсируется следующий график: 6:03 отправка из Киева и с прибытием в Одессу в 13:34, а обратные рейсы запланированы с отбытием из Одессы в 14:20 и прибытием в столицу в 21:54.
"В эти дни на маршруте будет курсировать поезд украинского производства "Тарпан", что позволит на 50% увеличить предложение мест на этом направлении по сравнению с обычными рейсами", – отмечают в сообщении.
В ночь на 20 июля российские войска атаковали железную дорогу в Харьковской области – четверо были ранены, а курсирование поездов претерпело изменения.
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