Из Киева в Одессу увеличили количество рейсов интерсити: девять дополнительных дней

Поезд туда и обратно будет курсировать дополнительно 24 и 30 июля, а еще 1, 7, 13, 15, 21, 27 и 29 августа

Одесский железнодорожный вокзал (Фото: Depositphotos)

Количество рейсов интерсити Киев-Одесса увеличили до 19 из-за спроса пассажиров, сообщило государственное акционерное общество "Укрзалізниця".

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В сообщении называют нынешнюю ситуацию "пиковым сезоном перевозок".

УЗ пишет: две недели назад компания запустила интерсити №761/762 по маршруту Киев-Одесса, однако за это время видит устойчивый спрос пассажиров на это направление, и потому решила сделать дополнительные рейсы в Одессу.

Теперь интерсити из столицы в Одессу будет курсировать дополнительно 24 и 30 июля, а еще 1, 7, 13, 15, 21, 27 и 29 августа.

Анонсируется следующий график: 6:03 отправка из Киева и с прибытием в Одессу в 13:34, а обратные рейсы запланированы с отбытием из Одессы в 14:20 и прибытием в столицу в 21:54.

"В эти дни на маршруте будет курсировать поезд украинского производства "Тарпан", что позволит на 50% увеличить предложение мест на этом направлении по сравнению с обычными рейсами", – отмечают в сообщении.

В ночь на 20 июля российские войска атаковали железную дорогу в Харьковской области – четверо были ранены, а курсирование поездов претерпело изменения.

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