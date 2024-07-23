З Києва до Одеси збільшили кількість рейсів інтерсіті: дев'ять додаткових днів

Потяг туди й назад буде курсувати додатково 24 й 30 липня, а ще 1, 7, 13, 15, 21, 27 та 29 серпня

Одеський залізничний вокзал (Фото: Depositphotos)

Кількість рейсів інтерсіті Київ-Одеса збільшили до 19 через попит пасажирів, повідомило державне акціонерне товариство "Укрзалізниця".

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У повідомленні називають теперішню ситуацію "піковим сезоном перевезень".

УЗ пише: два тижні тому компанія запустила інтерсіті №761/762 за маршрутом Київ-Одеса, проте за цей час бачить стійкий попит пасажирів на цей напрямок, і тому вирішила зробити додаткові рейси до Одеси.

Тепер інтерсіті зі столиці до Одеси буде курсувати додатково 24 й 30 липня, а ще 1, 7, 13, 15, 21, 27 та 29 серпня.

Анонсується такий графік: 6:03 відправлення з Києва і з прибуттям до Одеси о 13:34, а зворотні рейси заплановано з відбуттям з Одеси о 14:20 та прибуттям до столиці о 21:54.

"В ці дні на маршруті курсуватиме поїзд українського виробництва "Тарпан", що дозволить на ~50% збільшити пропозицію місць на цьому напрямку у порівнянні зі звичайними рейсами", – зауважують ву повідомленні.

У ніч проти 20 липня російські війська атакували залізницю у Харківській області – четверо працівників були поранені, а курсування поїздів зазнало змін.

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