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Из Мариуполя на фронт четвертый день идут колонны российской техники — советник мэра

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2022, 15:28
Из Мариуполя на фронт четвертый день идут колонны российской техники — советник мэра - Фото
Разрушенный Мариуполь (Фото: EPA)

Российские оккупанты четвертый день подряд перекидывают в сторону зоны боевых действий большие колонны военной техники из оккупированного Мариуполя. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко. 

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По его словам, в западном направлении через Мариуполь уже четвертый день идут большие колонны российской техники, а в городе остается ограниченный военный корпус оккупантов для охраны военных объектов — порта, заводов и железной дороги. 

"Настроения оккупантов "победными" не назвать. Оставить уже насиженное место у моря ради фронта – не лучшая перспектива. Надеюсь, большинство из них будут превращены в удобрение в украинской земле", — написал Андрющенко.

Читайте также: Зеленский: Оккупанты шаг за шагом хотят уничтожить весь Донбасс, как Мариуполь

Дмитрий Гриниченко
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война мариуполь переброска войск
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