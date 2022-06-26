Из Мариуполя на фронт четвертый день идут колонны российской техники — советник мэра

Российские оккупанты четвертый день подряд перекидывают в сторону зоны боевых действий большие колонны военной техники из оккупированного Мариуполя. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

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По его словам, в западном направлении через Мариуполь уже четвертый день идут большие колонны российской техники, а в городе остается ограниченный военный корпус оккупантов для охраны военных объектов — порта, заводов и железной дороги.

"Настроения оккупантов "победными" не назвать. Оставить уже насиженное место у моря ради фронта – не лучшая перспектива. Надеюсь, большинство из них будут превращены в удобрение в украинской земле", — написал Андрющенко.

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Дмитрий Гриниченко

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