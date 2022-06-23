Российские оккупанты стремятся разрушить весь Донбасс, подобно тому, что они сделали с Мариуполем. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 22 июня.

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"На Донбассе – массированные авиационные и артиллерийские удары. Цель оккупантов на этом направлении неизменна – они шаг за шагом хотят уничтожить весь Донбасс. Весь. Лисичанск, Славянск, Краматорск – любой город им нужно весь сделать таким, как Мариуполь. Полностью разбитым", – сказал Зеленский.

Он рассказал, что сегодня оккупанты выпустили семь ракет по Николаеву – пять человек ранены. Были удары в Харьковской области – есть жертвы. Обстреливали границы Черниговской и Сумской областей.

"Вот почему мы снова и снова настаиваем на ускорении поставок оружия для Украины. Как можно быстрее нужен паритет на поле боя, чтобы остановить эту дьявольскую армаду и подвинуть ее за границы Украины", – заявил президент.

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Наталия Медведева

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