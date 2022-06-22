Оккупанты продолжают обстреливать мирных людей в Харьковской области: погибли 10 человек

В течение дня враг продолжал обстреливать жилые районы Харькова и населенные пункты Харьковской области. Погибли 10 мирных жителей. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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В результате обстрела Немышлянского района Харькова четыре жителя получили ранения.

В селе Пришиб Изюмского района погибли пять гражданских женщин. В городе Балаклея один гражданский получил ранение.

В Золочеве из-под завалов извлекли тела двоих погибших. Всего в результате этого обстрела в Золочеве погибли три человека.

В Чугуеве погибли двое мирных жителей, четверо получили ранения. В селе Тихополье Лозовского района один человек ранен.

"Российские оккупанты не прекращают обстрелы мирного населения, поэтому в очередной раз призываю всех быть максимально осторожными, без необходимости не находиться на улицах и при сигналах тревоги – прятаться в укрытие", – написал Синегубов.

21 июня российские военные обстреляли Индустриальный район Харькова. Погибли пять человек, еще 11 получили ранения.

В Харьковской области 21 июня в результате вражеских обстрелов погибли 15 мирных жителей, 16 получили ранения.

Вадим Ребрина

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