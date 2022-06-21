Оккупанты обстреляли Харьков: пять человек погибли, 11 ранены – фото

Российские военные обстреляли Индустриальный район Харькова. Погибли пять человек, еще 11 получили ранения. Об этом сообщает начальник Следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он отметил, что обстреляны были коммерческие и жилые здания, ни одного военного объекта среди целей россиян не было.

По предварительной информации, оккупанты применили РСЗО "Ураган".

Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) УК.

Вчера президент Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты пытаются собрать силы, чтобы снова атаковать Харьков.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.