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Оккупанты обстреляли Харьков: пять человек погибли, 11 ранены – фото

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2022, 18:26
Оккупанты обстреляли Харьков: пять человек погибли, 11 ранены – фото - Фото
Фото: Facebook Сергея Болвинова

Российские военные обстреляли Индустриальный район Харькова. Погибли пять человек, еще 11 получили ранения. Об этом сообщает начальник Следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.

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Он отметил, что обстреляны были коммерческие и жилые здания, ни одного военного объекта среди целей россиян не было.

Оккупанты обстреляли Харьков: пять человек погибли, 11 ранены – фото

По предварительной информации, оккупанты применили РСЗО "Ураган".

Оккупанты обстреляли Харьков: пять человек погибли, 11 ранены – фото

Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) УК.

Вадим Ребрина
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обстрел Харьков
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