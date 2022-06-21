Оккупанты обстреляли Харьков: пять человек погибли, 11 ранены – фото
21.06.2022, 18:26
Фото: Facebook Сергея Болвинова
Российские военные обстреляли Индустриальный район Харькова. Погибли пять человек, еще 11 получили ранения. Об этом сообщает начальник Следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.
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Он отметил, что обстреляны были коммерческие и жилые здания, ни одного военного объекта среди целей россиян не было.
По предварительной информации, оккупанты применили РСЗО "Ураган".
Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) УК.
- Вчера президент Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты пытаются собрать силы, чтобы снова атаковать Харьков.
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