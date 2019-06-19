Из партии Порошенко исключили Наталью Баласинович

Наталья Баласинович (фото - скриншот видео)

Главу районного совета Василькова Наталью Баласинович исключили из списка партии Европейская солидарность на досрочных парламентских выборах. Об этом сообщается в Telegram-канале политической силы.

Баласинович была в списке под номером 30.

Причиной ее исключения стало, вероятно, скандальное видео, опубликованное ранее в сети и в связи с которым партия объявила о проверке всех кандидатов в нардепы от Европейской солидарности.

Партия также опубликовала список своих кандидатов в депутаты в мажоритарных округах: участник боевых действий в Донбассе Александр Грамачук (17 округ), участник боевых действий, медик Александр Зеленюк (26 округ), основатель и руководитель Центра социально-психологической реабилитации детей в Торецке Валерия Корниенко (52 округ), нардеп, автор закона об украинском языке Николай Княжицкий (116 округ).

Как ранее сегодня сообщалось, партия Европейская солидарность во главе с пятым президентом Петром Порошенко подала документы в Центральную избирательную комиссию.