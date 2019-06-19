Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
19.06.2019, 13:57

Из партии Порошенко исключили Наталью Баласинович

Из партии Порошенко исключили Наталью Баласинович - Фото
Наталья Баласинович (фото - скриншот видео)

Глава райсовета Василькова была в списке под номером 30

Главу районного совета Василькова Наталью Баласинович исключили из списка партии Европейская солидарность на досрочных парламентских выборах. Об этом сообщается в Telegram-канале политической силы.

Баласинович была в списке под номером 30.

Причиной ее исключения стало, вероятно, скандальное видео, опубликованное ранее в сети и в связи с которым партия объявила о проверке всех кандидатов в нардепы от Европейской солидарности.

Партия также опубликовала список своих кандидатов в депутаты в мажоритарных округах: участник боевых действий в Донбассе Александр Грамачук (17 округ), участник боевых действий, медик Александр Зеленюк (26 округ), основатель и руководитель Центра социально-психологической реабилитации детей в Торецке Валерия Корниенко (52 округ), нардеп, автор закона об украинском языке Николай Княжицкий (116 округ).

Как ранее сегодня сообщалось, партия Европейская солидарность во главе с пятым президентом Петром Порошенко подала документы в Центральную избирательную комиссию.

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы, европейская солидарность, наталья баласинович
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 