Глава райсовета Василькова обматерила полицейскую – видео (18+)

Глава Васильковского райсовета Наталья Баласинович, сидя за рулем автомобиля, обматерила собеседницу. Видео опубликовали в YouTube 13 июня.

Как сообщает Цензор.нет со ссылкой на авторов видео, Баласинович находилась в нетрезвом состоянии и материала сотрудницу полиции.

Чиновница - №30 в списке партии Европейская солидарность на досрочных парламентских выборах. В партии уже заявили, что начали "проверку обстоятельств поведения" Баласинович.

"По результатам проверки будет принято решение о возможности дальнейшего пребывания кандидатки в списке партии", - сообщает пресс-служба Европейской солидарности.

12 июня в Черкассах в ресторане "Тарас Бульба" зампредседателя прокуратуры Черкасской области Юрий Ковтун устроил пьяную потасовку.

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