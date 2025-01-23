Из плена хуситов освобождены украинские моряки, операция длилась более года

Украинцы попали в плен йеменских хуситов более двух лет назад, находясь на судне Galaxy Leader в Красном море

Хуситы в Йемене (Иллюстративное фото: ЕРА)

Эвакуированы трое украинских моряков, освобожденных из плена йеменских хуситов. Об этом сообщили Министерство иностранных дел и Главное управление разведки Минобороны, которые провели эту операцию.

Эвакуацию поручил провести президент Владимир Зеленский. В операции помогал Оман.

Украинские моряки были членами экипажа грузового судна Galaxy Leader. 19 ноября 2023 года они попали в плен хуситов, находясь в Красном море.

"Сейчас освобожденные украинские моряки направляются на встречу с семьями. Ребят ждет реабилитация", – говорится в сообщении.

Комплексная операция длилась более года и предусматривала сложный неофициальный переговорный процесс с хуситами и другими причастными к ситуации вокруг задержанного грузового судна сторонами.

Военные разведчики установили первый прямой контакт с пленными украинцами 3 апреля 2024 года, заверив, что Украина делает все возможное для их спасения. 22 января 2025 года они были освобождены.

В ноябре 2024-го сообщалось, что Россия завербовала сотни йеменских хуситов на войну против Украины.

22 января 2025 года Трамп подписал указ о признании хуситов террористической организацией.

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