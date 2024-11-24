FT: Россия завербовала сотни йеменских хуситов на войну против Украины

Согласие между Кремлем и хуситами является признаком того, как далеко готова зайти РФ, чтобы распространить конфликт, заявили дипломаты США

Йеменские хуситы (Фото: Yahya Arhab/EPA)

Вооруженные силы России завербовали на войну против Украины сотни йеменских мужчин, которых привезли через теневую операции по торговле людьми. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на хуситов, завербованных Москвой.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Хуситы рассказали, что им обещали высокооплачиваемую работу и даже российское гражданство. Когда они прибывали в РФ при посредничестве частной компании, их принудительно призвали в российскую армию и отправили на линию фронта в Украину.

В материале говорится, что усилия по вербовке в Йемене подчеркивают, как Россия становится ближе к Ирану и союзным ему группам боевиков на Ближнем Востоке.

Американские дипломаты, дававшие комментарии FT на условиях анонимности, говорят, что согласие между Кремлем и хуситами, которое невозможно было представить до войны в Украине, является признаком того, насколько далеко готова зайти Россия, чтобы распространить этот конфликт на новые регионы, включая Ближний Восток.

По словам эксперта из региона Персидского залива Фареа аль Муслими, немногие йеменские наемники прошли какую-либо подготовку, и многие не хотят быть там [на войне]. В то же время он добавил, что Йемен достаточно простое место для вербовки, ведь это очень бедная страна.

В контрактах, подписанных йеменцами была указана компания, основанная Абдулвали Абдо Хасаном аль-Джабри, известным политиком-хуситом. Зарегистрированная в Омане, регистрационные документы компании Al Jabri идентифицируют ее как туроператора и поставщика розничного медицинского оборудования и фармацевтических препаратов.

Один призывной контракт, с которым ознакомились журналисты FT, был датирован 3 июля и подписан начальником центра по отбору контрактников в городе Нижний Новгород.

Йеменский хусит Набиль, обменивавшийся текстовыми сообщениями с FT, предположил, что он входил в группу из примерно 200 йеменцев, призываемых в российскую армию в сентябре по прибытии в Москву.

Хотя некоторые были опытными бойцами, многие не имели подготовки. По его словам, их обманом заставили выехать в РФ и подписать контракты о военной службе, которые они не могли прочесть.

Набиль, попросивший не использовать его настоящее имя, сказал, что его заманили обещаниями прибыльной работы в таких сферах, как "безопасность" и "инженерия".

Еще один йеменец сказал, что ему обещали бонус в размере $10 000 и $2000 ежемесячно, а также возможное российское гражданство за работу в РФ по производству беспилотников.

По прибытии в Москву 18 сентября его группу насильно доставили из аэропорта в заведение в пяти часах езды от столицы РФ, где россиянин, разговаривая на арабском языке, стрелял по тем, кто отказывался подписывать контракт.

"Я подписал, потому что испугался", — сказал он. Затем их усадили в автобусы и отправили на военную базу под Ростовом. Собеседник отметил, что многие из начальной группы, привезенные на войну "мошенниками, торгующими людьми", погибли в Украине.

Йеменские хуситы – союзники ХАМАС в войне с Израилем. Поскольку у Йемена и Израиля нет общей границы, хуситы объявили ему морскую блокаду и начали обстреливать и захватывать суда в Красном море, поставив под риск торговлю через Суэцкий канал.

19 декабря 2023 года США объявили о начале многонациональной операции с участием 10 стран по безопасности судоходства в Красном море.

В ночь на 12 января 2024 года по указанию Байдена США вместе с Великобританией и при поддержке ряда стран нанесли удары по объектам хуситов в Йемене.

3 августа CNN писало, что Россия готовилась доставить ракеты и другую военную технику йеменским хуситам, но отказалась сделать это под давлением США и Саудовской Аравии.