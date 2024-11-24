FT: Росія завербувала сотні єменських хуситів на війну проти України

Згода між Кремлем і хуситами є ознакою того, наскільки далеко готова зайти РФ, щоб поширити конфлікт, заявили дипломати США

Єменські хусити (Фото: Yahya Arhab/EPA)

Збройні сили Росії завербували на війну проти України сотні єменських чоловіків, яких привезли через тіньову операцію з торгівлі людьми. Про це повідомила газета Financial Times із посиланням на хуситів, завербованих Москвою.

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Хусити розповіли, що їм обіцяли високооплачувану роботу і навіть російське громадянство. Коли вони прибули у РФ за посередництва приватної компанії, їх примусово призвали до російської армії та відправили на лінію фронту в Україні.

У матеріалі йдеться, що зусилля щодо вербування в Ємені підкреслюють, як Росія стає ближчою до Ірану та союзних йому груп бойовиків на Близькому Сході.

Американські дипломати, які давали коментарі FT на умовах анонімності, кажуть, що згода між Кремлем і хуситами, яку неможливо було уявити до війни в Україні, є ознакою того, наскільки далеко готова зайти Росія, щоб поширити цей конфлікт на нові регіони, зокрема Близький Схід.

За словами експерта з регіону Перської затоки Фареа аль Муслімі, небагато єменських найманців пройшли будь-яку підготовку, і багато хто не хоче бути там [на війні]. Водночас він додав, що Ємен – досить просте місце для вербування, адже це дуже бідна країна.

У контрактах, підписаних єменцями, була вказана компанія, заснована Абдулвалі Абдо Хасаном аль-Джабрі, відомим політиком-хуситом. Зареєстрована в Омані, реєстраційні документи компанії Al Jabri ідентифікують її як туроператора та роздрібного постачальника медичного обладнання та фармацевтичних препаратів.

Один призовний контракт, з яким ознайомилися журналісти FT, був датований 3 липня і підписаний начальником центру відбору контрактників у місті Нижній Новгород.

Єменський хусит Набіль, який обмінювався текстовими повідомленнями з FT, припустив, що він входив до групи з приблизно 200 єменців, яких призвали до російської армії у вересні після прибуття до Москви.

Хоча деякі були досвідченими бійцями, багато хто не мав підготовки. За його словами, їх обманом змусили виїхати до РФ та підписати контракти про військову службу, які вони не могли прочитати.

Набіль, який попросив не використовувати його справжнього ім’я, сказав, що його заманили обіцянки прибуткової роботи в таких сферах, як "безпека" та "інженерія".

Ще один єменець сказав, що йому обіцяли бонус у розмірі $10 000 та $2000 щомісяця, а також можливе російське громадянство за роботу у РФ з виробництва безпілотників.

Після прибуття до Москви 18 вересня його групу силоміць доставили з аеропорту до закладу за п'ять годин їзди від столиці РФ, де росіянин, розмовляючи арабською мовою, стріляв по тих, хто відмовлявся підписувати контракт.

"Я підписав, бо злякався", — сказав він. Потім їх посадили в автобуси та відправили на військову базу під Ростовом. Співрозмовник зазначив, що багато хто з початкової групи, привезеної на війну "шахраями, які торгують людьми", загинув в Україні.

Єменські хусити – союзники ХАМАС у війні з Ізраїлем. Оскільки Ємен та Ізраїль не мають спільного кордону, хусити оголосили йому морську блокаду й почали обстрілювати та захоплювати судна в Червоному морі, поставивши під ризик торгівлю через Суецький канал.

19 грудня 2023 року США оголосили про початок багатонаціональної операції за участі 10 країн для безпеки судноплавства в Червоному морі.

У ніч проти 12 січня 2024 року за вказівкою Байдена США разом із Великою Британією і за підтримки низки країн завдали ударів по об’єктах хуситів у Ємені.

3 серпня CNN писало, що Росія готувалася доставити ракети та іншу військову техніку єменським хуситам, але відмовилася це зробити під тиском США та Саудівської Аравії.