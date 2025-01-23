З полону хуситів звільнено українських моряків, операція тривала понад рік
Евакуйовано трьох українських моряків, звільнених з полону єменських хуситів. Про це повідомили Міністерство закордонних справ та Головне управління розвідки Міноборони, які провели цю операцію.
Евакуацію доручив провести президент Володимир Зеленський. В операції допомагав Оман.
Українські моряки були членами екіпажу вантажного судна Galaxy Leader. 19 листопада 2023 року вони потрапили у полон хуситів, перебуваючи в Червоному морі.
"Зараз звільнені українські моряки прямують на зустріч з родинами. На хлопців чекає реабілітація", – йдеться у повідомленні.
Комплексна операція тривала понад рік та містила складний неофіційний переговорний процес з хуситами та іншими дотичними до ситуації довкола затриманого вантажного судна сторонами.
Воєнні розвідники встановили перший прямий контакт з полоненими українцями 3 квітня 2024 року, запевнивши, що Україна робить усе можливе для їхнього порятунку. 22 січня 2025 року їх нарешті було звільнено.
- У листопаді 2024-го повідомлялось, що Росія завербувала сотні єменських хуситів на війну проти України.
- 22 січня 2025-го Трамп підписав указ про визнання хуситів терористичною організацією.
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