Из Польши в Украину выедет "очень большая колонна" с медтехникой. Ее передаст Дуда в Киеве

Президент Польши Анджей Дуда передаст 24 августа в Киеве медицинское оборудование – из Польши в Украину поедет "очень большая колонна" грузовиков. Об этом сообщил заместитель председателя канцелярии Дуды Петр Цьвик, передает polskieradio.pl.

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В грузовиках, которые отправятся в Украину, есть десятки тысяч литров дезинфицирующих средств и несколько миллионов защитных масок, перчаток и других средств защиты. Кроме того, в Украину доставят также 650 000 доз вакцины от коронавируса.

"Мы рады, что можем эффективно помочь своим соседям. Украина является одним из наших стратегических партнеров, когда речь идет о восточных действия, и мы смотрим на это в этом измерении, включая этот визит президента, который вскоре начнется в Украине", – сказал Цьвик.

Как заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Павел Яблонский, благодаря этой помощи страна укрепляет свои международные позиции.

Предыдущий визит Дуды в Украину состоялся в 2020 году.

3 мая президент Владимир Зеленский и Дуда подписали совместную декларацию о поддержке Варшавой европейских стремлений Киева.

Станислав Стороженко

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