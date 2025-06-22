Из тюрьмы окупантов освобожден украинский журналист Есипенко

Владислав Есипенко (Фото: Радио Свобода)

Украинский журналист Владислав Есипенко был освобожден после более чем четырех лет российского заключения и покинул временно оккупированный Крым, сообщает Радио Свобода.

Есипенко был освобожден 20 июня, но сообщение об этом медиа опубликовало вечером в воскресенье. Радио Свобода поблагодарило правительства Соединенных Штатов и Украины за усилия по возвращению журналиста домой.

"Свыше четырех лет Власть произвольно наказывала за преступление, которое он не совершал. Он заплатил слишком высокую цену за освещение правды о том, что происходило в оккупированном Россией Крыму. За это его пытали, как физически, так и психологически. Празднуя его радостное воссоединение с женой Екатериной и их маленькой которого эту семью нанесли российские власти", – рассказал президент и генеральный директор Радио Свобода Стивен Капус.

Есипенко является внештатным журналистом (фрилансером) проекта "Крым.Реалии" украинской службы Радио Свобода. Он освещал социальные и экологические проблемы, снимал уличные опросы и репортажи о жизни на оккупированном полуострове.

В марте 2021 года медийщик задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ, обвинив его в якобы собирании информации "в интересах украинских спецслужб" и хранении "самодельного взрывного устройства" в автомобиле.

В течение 27 дней к мужчине не допускали независимых адвокатов, в то же время телеканал оккупантов "Крым24" опубликовал интервью с Есипенко, в котором тот подтвердил, что работал для проекта РС.

В 2022-м "суд" захватчиков вынес приговор журналисту – пять лет заключения и штраф в 110 000 рублей (сейчас это ~58 800 грн). Прокуратура РФ потребовала для медийщика 11 лет тюрьмы. Сам Есипенко в ходе процесса сообщил, что его пытали российские силовики, в том числе электрическим током, добиваясь признаний.

Во время пребывания в неволе Есипенко стал лауреатом нескольких престижных наград, а также получил государственную стипендию имени Левко Лукьяненко, назначаемую украинским политзаключенным.