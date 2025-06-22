З в'язниці окупантів звільнено українського журналіста Єсипенка

Владислав Єсипенко (Фото: Радіо Свобода)

Український журналіст Владислав Єсипенко був звільнений після більш ніж чотирьох років російського ув'язнення та залишив тимчасово окупований Крим, повідомляє Радіо Свобода.

Єсипенко було звільнено 20 червня, але повідомлення про це медіа опублікувало ввечері у неділю. Радіо Свобода подякувало урядам Сполучених Штатів та України за зусилля для повернення журналіста додому.

"Понад чотири роки Влада свавільно карали за злочин, якого він не скоював. Він заплатив надто високу ціну за висвітлення правди про те, що відбувалося в окупованому Росією Криму. За це його катували, як фізично, так і психологічно. Святкуючи його радісне возз’єднання з дружиною Катериною та їхньою маленькою донькою Стефанією, ми не можемо ігнорувати біль, якого цій сім’ї завдала російська влада", – розповів президент і генеральний директор Радіо Свобода Стівен Капус .

Єсипенко є позаштатним журналістом (фрілансером) проєкту "Крим.Реалії" української служби Радіо Свобода. Він висвітлював соціальні та екологічні проблеми, знімав вуличні опитування і репортажі про життя на окупованому півострові.

У березні 2021 року медійника затримали співробітники Федеральної служби безпеки РФ, звинувативши його у нібито збиранні інформації "в інтересах українських спецслужб" і зберіганні "саморобного вибухового пристрою" в автівці.

Впродовж 27 днів до чоловіка не допускали незалежних адвокатів, водночас телеканал окупантів "Крим24" опублікував інтерв'ю з Єсипенком, у якому той підтвердив, що працював для проєкту РС.

У 2022-му "суд" загарбників виніс вирок журналісту – п'ять років ув'язнення та штраф у 110 000 рублів (зараз це ~58 800 грн). Прокуратура РФ вимагала для медійника 11 років тюрми. Сам Єсипенко під час процесу повідомив, що його катували російські силовики, у тому числі електричним струмом, домагаючись зізнань.

Під час перебування у неволі Єсипенко став лавреатом декількох престижних нагород, а також отримав державну стипендію імені Левка Лук’яненка, що призначається українським політв’язням.