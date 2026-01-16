Из Украины с начала полномасштабной войны выехали более полумиллиона мужчин – NGL.media

По минимальной оценке, выехали и не вернулись в Украину около 470 000 мужчин

Граница Украины (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В октябре 2025 года The Telegraph опубликовала данные, что якобы только за два месяца через украинско-польскую границу выехали почти 100 000 мужчин-граждан Украины в возрасте 18-22 года. Однако по данным NGL.media, с начала 2022 года 540 000 мужчин мобилизационного возраста выехали из Украины, около 70 000 из них – нелегально.

Медиа запросило ежемесячные данные о пересечении границы украинцами в период с 24 февраля 2022 года по ноябрь 2025 года включительно от пограничников Польши, Румынии, Словакии, Молдовы и Венгрии. В частности, о пересечении вне официальных пунктов пропуска.

Согласно полученным данным, чаще всего украинские мужчины выезжают именно через границу с Польшей – 188 000 человек с начала полномасштабной войны выехали и не вернулись. В сентябре-ноябре 2025 года из них выехали около 60 000 украинцев в возрасте 18-22 года.

Польские пограничники сообщили, что разница между количеством въездов и выездов составляет 2,6%.

На границах Румынии и Молдовы количество пересечений ниже, а разница въездов/выездов составляет 10,6% и 13,7% соответственно или более 342 000 человек. В Словакии фиксируют большее количество заездов в Украину через границу, чем выездов. Венгрия отказалась предоставить данные.

По минимальной оценке NGL.media, общее количество военнообязанных украинцев, которые во время войны легально выехали из страны и не вернулись, составляет около 470 000 человек (без учета Венгрии).

Что касается нелегальных пересечений границы, то они должны фиксироваться в системе Eurodac, однако сейчас данные из нее закрыты. Но несколько соответствующих служб соседних с Украиной стран сообщили свои данные об обнаружении нелегалов.

Наибольшее количество зафиксировали в Румынии – 31 000 случаев, в Словакии – 3951 случай, а в Польше – 1203 случая. Венгрия и Молдова не предоставили данных. Однако NGL.media оценивает общее количество "перебежчиков" в этих странах в 30 000 – 35 000 человек.

"То есть общее количество украинцев, которые нелегально перешли границу с начала войны, по осторожной оценке составляет около 70 000 человек. Вместе с теми, кто выехал через официальные пункты пропуска, это количество возрастает до 540 000 человек", – отмечает медиа.

Что касается именно украинцев в возрасте 18-22 года, то после разрешения на выезд, по данным польских пограничников. в страну выехали более 120 000 мужчин, а вернулись обратно более 60 000. В Румынию выехали почти 44 000 украинских мужчин из которых вернулись почти 27 500 человек. Еще около 10 000 человек выехали в Словакию, а вернулись из них 8300 человек.

"Таким образом, за три месяца после разрешения на выезд из Украины безвозвратно выехали около 78 000 юношей в возрасте 18-22 года", – отмечает медиа.