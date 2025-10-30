Пограничники о выезде мужчин 18-22 года из Украины: Это небольшая часть от общего потока
Количество мужчин в возрасте 18-22 года, которые выезжают из Украины, небольшое по сравнению с общим пассажиропотоком. Об этом в эфире телеканалу LIVE сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
Он напомнил, что украинские пограничники не ведут учет пересечения границы отдельными возрастными категориями граждан. Но отметил, что мужчины в возрасте от 18 до 22 лет не только выезжают из страны, но и заезжают в нее.
"Если сравнить с общим пассажиропотоком, то это небольшое количество людей, которые составляют какой-то процент от него", – сказал Демченко.
По его словам, общий пассажиропоток в сентябре упал – на 1 млн пересечений меньше, чем в августе. В октябре пассажиропоток также не растет, а наоборот продолжает несколько уменьшаться по сравнению с сентябрем.
"Я не могу подтвердить данные, которые предоставили польские пограничники. Если они ведут такой перечень, то они вправе его указывать. Верный он или нет, также не могу сказать. Еще раз отмечу, что категория мужчин в возрасте 18-22 года – это небольшое количество лиц, которое пересекает границу в целом", – подчеркнул представитель ГПСУ.
Основная доля лиц, пересекающих украинскую границу – это женщины, дети и пожилые люди.
- 29 октября газета The Telegraph со ссылкой на данные польских пограничников сообщила, что из Украины за два месяца выехали почти 100 000 человек в возрасте 18-22 лет.
- По состоянию на 19 сентября, также по данным польских пограничников, в Польшу выехали более 10 000 украинцев в возрасте 18-22 лет в течение недели после того, как этой категории смягчили выезд.
