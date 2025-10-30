Прикордонники про виїзд чоловіків 18-22 роки з України: Це невелика частка від загального потоку

В ДПСУ зазначили, що не ведуть облік за віковими категоріями громадян. Але здебільшого виїжджають жінки, діти та люди похилого віку

Андрій Демченко (Фото: Держприкордонслужба)

Кількість чоловіків віком 18-22 роки, які виїжджають з України, невелика в порівнянні з загальним пасажиропотоком. Про це в ефірі телеканалу LIVE повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Він нагадав, що українські прикордонники не ведуть облік перетину кордону окремими віковими категоріями громадян. Але зазначив, що чоловіки віком від 18 до 22 років не тільки виїжджають з країни, але і заїжджають до неї.

"Якщо порівняти з загальним пасажиропотоком, то це невелика кількість людей, які становлять якийсь відсоток від нього", – сказав Демченко.

За його словами, загальний пасажиропотік у вересні впав – на 1 млн перетинів менше, ніж у серпні. У жовтні пасажиропотік також не зростає, а навпаки продовжує дещо зменшуватися у порівнянні з вереснем.

"Я не можу підтвердити дані, які надали польські прикордонники. Якщо вони ведуть такий перелік, то вони вправі його зазначати. Чи вірний він, або ні, також не можу сказати. Ще раз зазначу, що категорія чоловіків віком 18-22 роки – це невелика кількість осіб, яка перетинає кордон загалом", – наголосив речник ДПСУ.

Основна частка осіб, які перетинають український кордон – це жінки, діти та люди похилого віку.