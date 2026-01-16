З України від початку повномасштабної війни виїхали понад пів мільйона чоловіків – NGL.media

За мінімальною оцінкою, виїхали й не повернулися в Україну близько 470 000 чоловіків

Кордон України (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У жовтні 2025 року The Telegraph опублікувала дані, що нібито лише за два місяці через українсько-польський кордон виїхали майже 100 000 чоловіків-громадян України віком 18-22 роки. Однак за даними NGL.media, від початку 2022 року 540 000 чоловіків мобілізаційного віку виїхали з України, близько 70 000 з них – нелегально.

Медіа запросило щомісячні дані про перетин кордону українцями в період з 24 лютого 2022 року до листопада 2025 року включно від прикордонників Польщі, Румунії, Словаччини, Молдови й Угорщини. Зокрема, про перетин поза офіційними пунктами пропуску.

Згідно з отриманими даними, найчастіше українські чоловіки виїжджають саме через кордон з Польщею – 188 000 осіб з початку повномасштабної війни виїхали й не повернулися. У вересні-листопаді 2025 року з них виїхали близько 60 000 українців віком 18-22 роки.

Польські прикордонники повідомили, що різниця між кількістю в’їздів і виїздів складає 2,6%.

На кордонах Румунії й Молдови кількість перетинів нижча, а різниця в’їздів/виїздів становить 10,6% і 13,7% відповідно або понад 342 000 чоловіків. У Словаччині фіксують більшу кількість заїздів в Україну через кордон, аніж виїздів. Угорщина відмовилася надати дані.

За мінімальною оцінкою NGL.media, загальна кількість військовозобов’язаних українців, які під час війни легально виїхали з країни й не повернулися, складає близько 470 000 осіб (без урахування Угорщини).

Щодо нелегальних перетинів кордону, то вони мають фіксуватися в системі Eurodac, однак наразі дані з неї закриті. Проте кілька відповідних служб сусідніх з Україною країн повідомили свої дані про виявлення нелегалів.

Найбільшу кількість зафіксували в Румунії – 31 000 випадків, у Словаччині – 3951 випадок, а в Польщі – 1203 випадки. Угорщина й Молдова не надали даних. Однак NGL.media оцінює загальну кількість "перебіжчиків" у цих країнах у 30 000 – 35 000 осіб.

"Тобто загальна кількість українців, які нелегально перейшли кордон з початку війни, за обережною оцінкою складає близько 70 000 осіб. Разом з тими, хто виїхав через офіційні пункти пропуску, ця кількість зростає до 540 000 осіб", – зазначає медіа.

Щодо саме українців віком 18-22 роки, то після дозволу на виїзд, за даними польських прикордонників, до країни в'їздили понад 120 000 чоловіків, а повернулися назад понад 60 000. До Румунії виїхали майже 44 000 українських чоловіків, із яких повернулися майже 27 500 осіб. Ще близько 10 000 осіб виїхали в Словаччину, а повернулися з них 8300 осіб.

"Так, за три місяці після дозволу на виїзд з України безповоротно виїхали близько 78 000 юнаків віком 18-22 роки", – зазначає медіа.