Из временно оккупированной Боровой массово начали выходить войска оккупантов

Вчера, 8 мая, из временно оккупированной Боровой Харьковской области наблюдается массовый выход войск в направлении Купянска. Отступают и из населенного пункта Богуславка. Об этом сообщает в Facebook Боровский сельский совет.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"В то же время, по данным аэрофотосъемки, большое количество живой силы и техники оккупантов остается в селах Изюмское, Дружелюбовка, Ольговка, Чернещина, Первомайское, Подвысокое, Гороховатка, Бахтин", - сказано в сообщении.

Уточняется, что на 9 мая Боровская поселковая территориальная община остается временно оккупированной российскими войсками. В населенных пунктах долгое время нет электричества, мобильной связи, интернета. Работают только некоторые магазины и аптеки, но ассортимент товаров очень ограничен.

В полях вблизи деревень замаскирована вражеская техника – она несет угрозу для местных жителей. Людей просят не заходить на территории, с которых отступили оккупанты. Они могут быть заминированы.

Сегодня оккупанты, несмотря на обещание сохранять режим тишины, продолжают штурм Азовстали.

Читайте также: Над Азовсталью развевается флаг Украины: видео

Яна Катасонова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.