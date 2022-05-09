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Из временно оккупированной Боровой массово начали выходить войска оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2022, 20:55
Из временно оккупированной Боровой массово начали выходить войска оккупантов - Фото
Борова в Харьковской области (фото – Facebook)

Вчера, 8 мая, из временно оккупированной Боровой Харьковской области наблюдается массовый выход войск в направлении Купянска. Отступают и из населенного пункта Богуславка. Об этом сообщает в Facebook Боровский сельский совет.

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"В то же время, по данным аэрофотосъемки, большое количество живой силы и техники оккупантов остается в селах Изюмское, Дружелюбовка, Ольговка, Чернещина, Первомайское, Подвысокое, Гороховатка, Бахтин", -  сказано в сообщении.

Уточняется, что на 9 мая Боровская поселковая территориальная община остается временно оккупированной российскими войсками. В населенных пунктах долгое время нет электричества, мобильной связи, интернета. Работают только некоторые магазины и аптеки, но ассортимент товаров очень ограничен.

В полях вблизи деревень замаскирована вражеская техника – она несет угрозу для местных жителей. Людей просят не заходить на территории, с которых отступили оккупанты. Они могут быть заминированы.

  • Сегодня оккупанты, несмотря на обещание сохранять режим тишины, продолжают штурм Азовстали.

Читайте также: Над Азовсталью развевается флаг Украины: видео

Яна Катасонова
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