Из всех уступок России внеблоковый статус Украины – наименьшее зло для украинцев: опрос
22% украинцев из всех уступок России готовы согласиться на нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, если это поможет завершить войну. Но большинство – 56% – выступают против этого. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.
В ходе опроса респондентам задали вопрос: готовы ли они согласиться на определенные условия, выдвинутые диктатором РФ Владимиром Путиным, чтобы прекратить войну с Россией.
Только 8% опрошенных заявили, что готовы согласиться на полный вывод украинских войск из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. При этом только 6% из Западного и Центрального регионов, 10% из Восточного и 14% из Южного региона поддерживают это. 78% украинцев выступают категорически против такого условия.
Что касается вопроса, следует ли соглашаться на закрепление за Россией статуса этих областей, а также Крыма и Севастополя в международных договорах, только 5% опрошенных (2% в Западном, 3% в Центральном, 6% в Восточном и 15% в Южном регионах) поддержали это. 82% украинцев выступают против.
Еще меньше людей – только 7% (2% в Западном, 8% в Центральном, 11% в Восточном и Южном регионах) – согласны на отмену всех западных санкций против России. 78% опрошенных выступают категорически против этого.
Большая часть 22% респондентов (8% в Западном, 26% в Центральном, 24,5% в Восточном и 33,5% в Южном регионах) готовы согласиться на нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, если это поможет завершить войну. Но большинство – 56% – выступают против этого.
Как выяснили социологи, эти показатели практически не изменились с июня 2024 года.
Социологический опрос был проведен Центром Разумкова с 28 февраля по 6 марта 2025 года в 23 областях Украины и Киеве. Метод опроса – face-to-face, с применением стратифицированной многоступенчатой выборки. Всего опрошено 2018 человек от 18 лет, с погрешностью не более 2,3%. Опрос охватил только те территории, которые контролируются правительством Украины и не являются зонами боевых действий.
- 39% украинцев считают, что Украина может уступить некоторые территории для скорейшего достижения мира. В то же время 50% против, выяснили в Киевском международном институте социологии.