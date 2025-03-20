З усіх поступок Росії позаблоковий статус України – найменше зло для українців: опитування

Водночас 56% виступають проти нейтрального, позаблокового та без'ядерного статусу України, навіть якщо це допоможе завершити війну

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22% українців з усіх поступок Росії готові погодитися на нейтральний, позаблоковий та без'ядерний статус України, якщо це допоможе завершити війну. Але більшість — 56% — виступають проти цього. Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова.

Під час опитування респондентам поставили запитання: чи готові вони погодитися на певні умови, висунуті диктатором РФ Володимиром Путіним, щоб припинити війну з Росією.

Лише 8% опитаних заявили, що готові погодитися на повний вивід українських військ з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Водночас лише 6% з Західного та Центрального регіонів, 10% зі Східного і 14% з Південного регіону підтримують це. 78% українців виступають категорично проти такої умови.

Що стосується запитання, чи варто погоджуватися на закріплення за Росією статусу цих областей, а також Криму і Севастополя в міжнародних договорах, лише 5% опитаних (2% у Західному, 3% у Центральному, 6% у Східному та 15% у Південному регіонах) підтримали це. 82% українців виступають проти.

Ще менше людей — лише 7% (2% у Західному, 8% у Центральному, 11% у Східному та Південному регіонах) — згодні на скасування всіх західних санкцій проти Росії. 78% опитаних виступають категорично проти цього.

Більша частина, 22% респондентів (8% у Західному, 26% у Центральному, 24,5% у Східному та 33,5% у Південному регіонах), готові погодитися на нейтральний, позаблоковий та без'ядерний статус України, якщо це допоможе завершити війну. Але більшість — 56% — виступають проти цього.

Як з'ясували соціологи, ці показники майже не змінилися з червня 2024 року.

Соціологічне опитування було проведено Центром Разумкова з 28 лютого до 6 березня 2025 року у 23 областях України та Києві. Метод опитування — face-to-face, із застосуванням стратифікованої багатоступеневої вибірки. Загалом опитано 2018 осіб віком від 18 років, з похибкою не більше як 2,3%. Опитування охопило лише ті території, які контролюються урядом України та не є зонами бойових дій.