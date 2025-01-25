Из-за атаки РФ в Киевской области повреждена девятиэтажка, под Черкассами нет света

Информация о жертвах и раненых не поступала

Последствия атаки на Киевскую область (Фото: Николай Калашник)

В ночь на 25 января российские оккупационные войска атаковали Киевскую и Черкасскую области, есть разрушения и последующие возгорания. Об этом сообщили представители местных властей.

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По словам главы Киевской областной военной администрации Николая Калашника, в результате вражеской атаки был поврежден девятиэтажный дом в одном из населенных пунктов.

"Произошло разрушение балконов с четвертого по восьмой этаж, выбиты оконные рамы. В одном из подъездов произошло разрушение перекрытия лестничной клетки", – написал он.

В другом районе в результате падения обломков сбитой цели произошло возгорание производственного предприятия, пожар уже потушен.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец заявил, что россияне атаковали критическую инфраструктуру области ударными беспилотниками. По его словам, обесточена часть абонентов, в частности, в областном центре.

Утром 21 января 2025 года российские войска нанесли ракетный удар по железной дороге в Днепропетровской области, были ранены трое работников.

23 января оккупанты ударили баллистикой по Запорожью, тогда погиб человек.